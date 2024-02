Felipe Ruffo Maia foi preso por roubar celular no Cachambi - Reprodução

Felipe Ruffo Maia foi preso por roubar celular no CachambiReprodução

Publicado 21/02/2024 18:08 | Atualizado 21/02/2024 18:22

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (21), Felipe Ruffo Maia, suspeito de roubar um celular enquanto se passava por entregador na Rua Menezes Vieira, no Cachambi, Zona Norte do Rio. A mulher do assaltante, Julyana da Silva Maia, foi detida em flagrante por receptação.

Na terça-feira (20), a vítima esteve na 23ª DP (Méier) para denunciar o assalto. Ela relatou que foi abordada por um homem com uma moto vermelha e uma mochila de aplicativo de entrega. Durante a ação, a vítima conseguiu anotar a placa do veículo. Os policiais, então, identificaram Felipe como proprietário. Além disso, o rastreamento apontou que o celular estava na Rua Alan Kardec, no Engenho Novo, onde reside o suspeito.

Com um mandado de prisão preventiva, os policiais foram na casa de Felipe e detiveram. Na residência, Julyana estava com um outro aparelho, que havia sido roubado em dezembro, por um homem com uma moto vermelha e uma mochila de entregador, em Vila Isabel. Ela alegou aos agentes que havia recebido de presente do marido, mas foi presa em flagrante por receptação.

Os agentes encaminharam o casal à 23ª DP (Méier), assim como dois aparelhos apreendidos com eles.