Dr. Jairinho, padrasto de Henry Borel, teve o CRM cassado em definitivoArquivo/Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 21/02/2024 17:32 | Atualizado 21/02/2024 17:38

Rio - O plenário do Conselho Federal de Medicina decidiu, por unanimidade, pela cassação do Registro Profissional de Jairo Souza Santos Junior, o ex-vereador Dr. Jairinho, por infração ao Código de Ética Médica no caso da morte do menino Henry. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (20) e, ainda nesta semana, a decisão será encaminhada pelo CFM para divulgação no Diário Oficial, conforme previsto no código ético do órgão.Desde junho de 2021, Jairinho está impedido de exercer a profissão. Em março de 2023, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) já havia cassado , por unanimidade, o registro de Jairinho. Em julho, o próprio Cremerj negou o primeiro recurso . Agora, com a decisão do Conselho Federal, que confirmou a posição do Cremerj, Jairinho não pode mais recorrer ao órgão que regula o exercício da profissão.Leniel Boriel, pai de Henry, celebrou a decisão do CFM: "Hoje, vimos mais um capítulo da justiça sendo feita pelo nosso Henry. A cassação do CRM do Jairo, a interdição cautelar total e a perda da possibilidade de exercer medicina talvez seja uma das maiores penas deste monstro cruel. A decisão que o Conselho Federal de Medicina é exemplar e em prol da sociedade, devido ao covarde assassinato do meu filhinho e as demais acusações claras contra esse assassino. Espero agora que o Tribunal do Júri também faça a sua parte: justiça por uma criança brutalmente assassinada com a participação da mãe e do padrasto".O advogado de Jairinho, Claudio Dalledone, disse à imprensa que "vai buscar, pelos meios legais, a reversão dessa decisão".