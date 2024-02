Brasil, esse país judeu - Arte O DIA

Publicado 22/02/2024 00:00

Historiadores têm destacado a influência judaica desde 1500 na formação da identidade brasileira. Apresentamos um artigo do psicanalista, advogado e escritor Jacob Pinheiro Goldberg, transcrito de sua vasta obra a respeito, bem como o prefácio do livro 'Judeidade', de Moyses Kahan, escrito pelo presidente Jânio Quadros, que tal qual D. Pedro II era entusiasta desta importante variável de nossa cultura, hoje revigorada pelo judeo-cristianismo do movimento evangélico e da comunidade israelita no Brasil.

Raízes judaicas do Brasil



Aprofundando o tema da influência judaica na formação cultural e literária do Brasil, este artigo busca destacar não apenas a contribuição histórica, mas também o reconhecimento e a valorização dessa presença na construção da identidade brasileira. A partir do caso de Gaspar de Lemos, sugerido por Afrânio Peixoto como o verdadeiro autor da carta de Pero Vaz de Caminha, observamos a participação judaica desde os primórdios da exploração do território brasileiro. Este fato, juntamente com a homenagem na ilha de Fernando de Noronha ao primeiro arrendatário cristão-novo no Brasil, sugere uma presença judaica significativa desde o início da colonização.



A influência judaica estende-se à educação, com Madalena, filha de Diogo Álvares Correia (Caramuru), sendo a primeira brasileira alfabetizada, e a Branca Dias, primeira mestra no Brasil, ambas figuras que desafiaram as convenções de sua época e enfrentaram perseguições pela Inquisição. O pedido de abolição da escravatura por Madalena revela uma afinidade entre a situação dos judeus e dos escravos, evidenciando um anseio compartilhado por liberdade e igualdade.



O papel dos judeus na história cultural do Brasil é ainda mais evidente na figura de Antônio José da Silva, o "Judeu", cujas obras teatrais, ainda hoje celebradas, refletem a riqueza e a complexidade da contribuição judaica para a literatura brasileira. Sua perseguição e execução pela Inquisição destacam a contínua luta contra a intolerância religiosa e a discriminação.



Esta análise destaca a necessidade de reconhecer e valorizar a diversidade cultural e as várias contribuições que compõem a rica tapeçaria da identidade brasileira. Ao fazer isso, desafiamos a visão tradicional e promovemos uma compreensão mais inclusiva e abrangente da nossa herança cultural, reconhecendo a importância da comunidade judaica na formação do Brasil.



Jacob Pinheiro Goldberg, psicanalista, advogado e escritor