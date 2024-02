Publicado 22/02/2024 01:00

Reunião do G20 no Rio é momento importante na tentativa do Brasil em se tornar protagonista na tomada de decisões globais. Porém, nada virá de graça. Potencial agropecuário e papel na transição energética são trunfos que governo precisa usar com sabedoria.

Carnaval do Rio bateu recorde de público e arrecadação em 2024. Segundo Riotur, 8 milhões de pessoas participaram da folia e R$ 5 bilhões foram injetados na economia. Números são expressivos e provam que festa é o principal produto turístico da cidade.