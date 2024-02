Mauro Canelas era torcedor do Vasco e gravava vídeos nas redes sociais falando sobre o time - Reprodução

21/02/2024

Rio - A Justiça do Rio tornou réu e decretou a prisão preventiva de Carlos Eduardo de Azevedo Silva, de 43 anos, pelo homicídio do influencer vascaíno Mauro Jorge Monteiro Canelas , ocorrido em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Uma câmera de segurança gravou o crime. O acusado é considerado foragido.

A decisão foi tomada pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, na segunda-feira (19). A magistrada acatou pedido de prisão feito pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). De acordo com ela, há elementos descobertos pela investigação que presumem que o acusado seja o autor do crime, tendo em vista depoimentos colhidos pela especializada e imagens de câmeras de segurança no momento do crime.

Krykhtine destacou que a prisão de Carlos é necessária para garantir a ordem pública e a paz social, além de impedir uma possível fuga do acusado até que a investigação termine.

"A fim de garantir o regular andamento da instrução criminal, faz-se premente a decretação da custódia preventiva deste acusado, haja vista que o eventual deferimento de sua liberdade poderia acarretar gravames à colheita escorreita de provas para a realização da instrução criminal, sobretudo, diante da possibilidade de vir a influir no depoimento de testemunhas e familiares da vítima. Portanto, a decretação da custódia provisória é extremamente importante para assegurar a manutenção da Ordem Pública como se infere especialmente da gravidade concreta do delito imputado, e para a garantia de eventual aplicação da lei penal", escreveu a juíza.

A magistrada ainda acatou a denúncia do MPRJ e tornou o homem réu pelo crime de homicídio qualificado. Carlos Eduardo é considerado foragido desde segunda-feira (19).

Relembre o caso

Mauro Canelas foi encontrado morto a facadas dentro de seu carro, na Rua Ramos Coelho, no bairro Luiz Caçador, em São Gonçalo, no dia 11 de janeiro. O homem era conhecido nas redes sociais por sua paixão pelo Vasco.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que Carlos Eduardo se aproxima com um veículo do carro da vítima. Ambos saem de seus automóveis e começam uma discussão. Usando uma faca, o acusado desfere golpes na vítima, que se distancia. Carlos foge do local, enquanto Mauro fica ao lado de seu carro com a mão na região da barriga.

De acordo com as investigações, os homens teriam se desentendido em um bar da região antes do crime ser cometido.

O corpo de Mauro foi encontrado por moradores do bairro, que acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. Segundo a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estivera, no local e encontraram a vítima já em óbito. A área foi isolada e agentes da DHNSG realizaram uma perícia.