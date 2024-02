Delegacia de Atendimento à Mulher - Divulgação/PM

Publicado 21/02/2024 19:50 | Atualizado 21/02/2024 20:18

Rio- A Polícia Civil prendeu 271 autores de violência contra mulheres no Carnaval. As prisões foram parte da Operação Pelas 99 e foram realizadas entre os dias 5 e 18 de fevereiro.



Todos os casos estão relacionados a violência doméstica, familiar e de gênero - 66% dos autores já tinham cometido crimes semelhantes anteriormente.

Segundo a polícia, o período carnavalesco foi escolhido por se tratar de uma época em que muitas mulheres se tornam vítimas destes crimes.

"A mobilização das equipes para integrarem a operação trouxe resultados expressivos, em comparação com os anos anteriores. O número de prisões superou as capturas realizadas nos mesmos intervalos dos anos de 2022 e 2023", informa um trecho da nota.



O nome da operação faz referência às 99 vítimas de feminicídio no estado no ano passado. Em 2023, o Rio de Janeiro registrou redução neste tipo de crime.