As ações ocorreram entre terça (20) e quarta-feira (21) com apoio das polícias civil e militar - Divulgação/Light

Publicado 21/02/2024 20:12

Rio - Técnicos da Light identificaram 'gatos' de energia no consumo de três estabelecimentos e uma residência no Parque da Cidade, na Gávea, Zona Sul do Rio. Quatro pessoas foram conduzidas a delegacia para prestar esclarecimentos. Já em Queimados, duas pessoas foram levadas para a 55ª DP (Queimados) após equipe da concessionária flagrar furto de energia em um restaurante e em um depósito. As ações ocorreram entre terça (20) e esta quarta-feira (21) com apoio das polícias Civil e Militar

Na Gávea, a fraude fazia com que os imóveis, juntos, deixassem de registrar o equivale a, aproximadamente, R$ 2,5 mil em contas de energia, segundo estimativas da Light. As equipes da empresa removeram as irregularidades.

Em Queimados, o desvio ocorria há um ano e foi confirmada por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

A Light destacou que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, e causa prejuízos a toda a população. As ligações clandestinas são contra a lei e perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios. Além disso, este tipo de crime causa interrupções no fornecimento de energia, devido à sobrecarga na rede elétrica.