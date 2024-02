Serão dez linhas de ônibus urbanos municipais com ponto final no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/02/2024 19:24

Rio - A Prefeitura do Rio antecipou o cronograma e, a partir de sábado (2), mais cinco linhas de ônibus passam a operar dentro do Terminal Gentileza. A medida estava prevista para acontecer no dia 16 de março. Com isso, serão ao todo dez linhas de ônibus municipais com ponto final no terminal.

"Começamos a operação, no último sábado (24), com cinco linhas de ônibus dentro do Gentileza e constatamos que houve uma adaptação rápida e positiva dos passageiros. Dessa forma, decidimos antecipar o cronograma de entrada das outras cinco linhas, que estavam previstas para o dia 16 de março. Assim, será mais fácil também comunicar todas as mudanças de ponto final dos ônibus aos usuários. Estamos sinalizando as alterações e nossas equipes estão no terminal e no entorno orientando a população", disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.

Seguem as cinco linhas que vão começar a operar no Terminal Gentileza a partir de sábado (2):

- Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

- Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)

- Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)

- Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

- Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)

Linhas que já funcionavam no terminal desde a inauguração:

- Linha 104 (São Conrado - Terminal Gentileza)

- Linha 133 (Largo do Machado - Terminal Gentileza)

- Linha 301 (Terminal Gentileza - Barra da Tijuca)

- Linha 302 (Terminal Gentileza - Terminal Alvorada)

- Linha 353 (Praça Seca - Terminal Gentileza)

Terminal Gentileza ganha linha de ônibus gratuita com destino ao Super Centro Carioca de Saúde

A partir desta terça-feira (27), o Terminal Gentileza também ganhou uma linha de ônibus gratuita com destino ao Super Centro Carioca de Saúde. A linha, que saía das imediações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), passa para dentro do terminal. No entanto, para dar tempo dos usuários se acostumarem à mudança, a parada do INTO funcionará até o dia 4 de março. O itinerário pode ser consultado neste site.

O ônibus do Super Centro Carioca de Saúde circula de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados das 8h às 20h, parando em pontos estratégicos para pacientes de toda a cidade. Para ter acesso, basta apresentar o comprovante de consulta. O usuário tem direito a um acompanhante.

Operação gradual da Transbrasil

A fase inicial da operação da Transbrasil, que começou no último sábado (24) e se estende até dia 30 de março, tem os ônibus articulados circulando no trecho entre o bairro da Penha e o Terminal Gentileza no horário das 12h às 14h, com intervalos de 10 minutos entre as viagens e o tempo de percurso de 20 minutos. O preço da passagem (R$ 4,30) é o mesmo cobrado em todos os modais municipais.

Os ônibus saem da Penha, fazem paradas nas estações Ibiapina, Olaria, C. de Moraes e Santa Luzia, antes de entrarem na Transbrasil e seguirem direto, sem paradas, até o Terminal Gentileza.

Ônibus executivo TIG-GIG em ação

Para atender à demanda dos passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG), uma linha expressa de ônibus executivos TIG x GIG, sem paradas nas estações, está em operação todos os dias, das 6h à meia-noite, com intervalos previstos de 20 minutos. O tempo de viagem é estimado em 16 minutos. Os ônibus têm bagageiros e uma sala de espera à disposição dos passageiros no Terminal Gentileza. O valor da tarifa é de R$ 15 e a passagem pode ser paga com Jaé ou Riocard.

Linha 1 do VLT liga Terminal Gentileza ao Santos Dumont

O VLT Carioca ampliou a operação da sua linha 1, que passou a circular entre o Terminal Gentileza e o Santos Dumont desde sábado (24). O trecho pode ser feito em cerca de 30 minutos.

Jaé

O novo sistema de bilhetagem digital, o Jaé, começou a funcionar no VLT, que passa a ser o segundo modal a aceitar essa forma de pagamento. Desde julho do ano passado, todo o sistema BRT já aceitava o cartão.

PRÓXIMAS FASES

Restrições à circulação de caminhões na Avenida Brasil

A partir do dia 16 de março, serão implantadas restrições à circulação de caminhões em trechos da Avenida Brasil, para evitar retenções em alguns trechos e faixas de horário.

- Pista Central em ambos os sentidos, entre Irajá e Caju: Todos os dias, das 4h às 22h.

- Pista Lateral sentido Centro, entre Irajá e Caju: Dias úteis, das 5h às 9h.

- Pista Lateral sentido Santa Cruz, entre Caju e Ramos: Dias úteis, das 16h às 20h.

Uma sinalização específica será implantada em todos os acessos aos trechos onde haverá restrição, indicando os dias e horários proibidos. A fiscalização do cumprimento da nova regra será efetuada por meio de equipamentos eletrônicos ao longo dos trechos, bem como por agentes da Guarda Municipal atuando em viaturas e posicionados nas passarelas.

Operação do BRT Transbrasil - a partir de 30 de março

Transbrasil terá operação entre Deodoro e Terminal Gentileza (10h às 15h).

A partir de 30 de março, o BRT Transbrasil começará a operar de Deodoro ao Terminal Gentileza, com horário ampliado, das 10h às 15h. O serviço também passa a parar em todas as estações do percurso. Nesta data também será iniciada a operação da calha segregada do BRT. Isso significa que a faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para BRTs, será limitada por segregadores. Já a faixa da direita poderá ser usada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Elas serão limitadas com pintura e funcionarão todos os dias da semana.

Nos trechos junto às estações, para garantir segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos, a faixa seletiva será segregada com tachões. Em trechos de calha singela, apenas ônibus e BRTs serão permitidos.

VLT amplia funcionamento, ganhando linha 4 entre Terminal Gentileza e Praça XV

Até o dia 30 de março, está prevista a inauguração da linha 4 (Praça XV x Terminal Intermodal Gentileza) do VLT. O novo trajeto terá duração de 29 minutos.