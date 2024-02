Familiares do sargento da PM George Damian Carvalho estiveram no IML, nesta terça-feira (27), para liberação do corpo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/02/2024 19:10 | Atualizado 27/02/2024 19:41

Rio - O corpo do sargento da Polícia Militar, George Damiany San'tanna Carvalho, de 47 anos, será sepultado às 11h15 desta quarta-feira (28), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste. O velório será a partir das 7h, na Capela 3. Familiares do PM estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no início da tarde desta terça-feira (27), para liberar o corpo. Abalado com o crime brutal, um dos familiares desabafou ao lembrar que George planejava se aposentar da corporação em três anos. Colegas de farda também estiveram no IML para dar apoio à família.

O agente foi baleado na cabeça ao reagir a uma tentativa de assalto em Irajá, Zona Norte, na segunda-feira (26). Ele morreu horas após passar por uma cirurgia na cabeça, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A tentativa de assalto aconteceu na Rua Irineu Correia, na altura da Praça Dalva de Oliveira. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto tentaram assaltar o PM, por volta das 13h04. Os bandidos fugiram do local antes da chegada da polícia.

Em um vídeo gravado por populares, é possível ver como ficou o carro usado pelo policial após os disparos. Nas imagens, há pelo menos oito perfurações de tiros na porta e vidro, onde estava o policial. Damiany estava há 24 anos na corporação e atuava na Operação Segurança Presente Laranjeiras. O policial deixa esposa e filha.

Inicialmente, o caso havia sido registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), mas agora passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).