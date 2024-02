Feira de Acari acontecia na Avenida Martin Luther King Jr desde a década de 1970 - Fábio Costa/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Feira de Acari acontecia na Avenida Martin Luther King Jr desde a década de 1970Fábio Costa/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 04/02/2024 08:27 | Atualizado 04/02/2024 12:28

Rio - A Prefeitura do Rio e a forças de segurança atuaram, no início da madrugada deste domingo (4), para coibir a realização da Feira de Acari, na Zona Norte do Rio. Esta é a segunda ação para impedir a presença de feirantes e a montagem de barracas na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. A medida atende o decreto municipal de 23 de janeiro, que proibiu o funcionamento , com a justificativa de que o popular espaço de comércio popular não é autorizado e teria ligação com organizações criminosas.

De acordo com a Polícia Militar, desde as primeiras horas do dia, agentes da prefeitura, entre eles da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública (Seop), e equipes das políciais Militar e Civil, fizeram uma ação de ordenamento público para garantir o cumprimento do decreto municipal. A Feira de Acari acontecia no mesmo local desde a década de 1970 e era conhecida pela venda de produtos com preços abaixo do praticado no mercado regular e, em alguns casos, sem nota fiscal.

Na ação, a Seop impediu que 12 ambulantes irregulares montassem suas barracas na feira legalizada que ocorre na Rua Ouseley, paralela a de Acari. Segundo a pasta, na última semana, foram realizadas, junto com a Subprefeitura da Zona Norte, reuniões com representantes dos ambulantes para avaliar a possibilidade de legalização e realocação daqueles que vendem produtos de origem comprovada e que possam ser comercializados em feiras municipais.

As equipes da secretaria ainda cortaram seis ligações clandestinas de luz e houve 12 remoções de motocicletas por infrações do código de trânsito, como ausência de documentação e placa ilegível. "Hoje a gente faz, mais uma vez, a operação preventiva, ocupando desde cedo o espaço público, para evitar que a feira de Acari, que é uma feira proibida, que faz ocupação ilegal de espaço público, aconteça (...) E hoje também já conseguimos ver aqui na Avenida Pastor Martin Luther King, onde anteriormente estava a feira ilegal, a população podendo utilizar o espaço público, inclusive para praticar exercício físico", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A Feira de Acari está inserida no imaginário popular. A música "Feira de Acari", do DJ Batata, foi um dos primeiros sucessos nacionais do funk, nos anos 1990. A canção ainda virou tema da novela "Barriga de Aluguel", transmitida pela TV Globo entre 1990 e 1991, o que deu reconhecimento nacional ao ponto de comércio, também mencionado na música "W/ Brasil (Chama o Síndico)", lançada em 1990 por Jorge Ben Jor.

Primeiro domingo tem câmeras do crime organizado recolhidas

Ainda no último dia 28, câmeras clandestinas do crime organizado, "gatos" de luz, tomadas irregulares e fios e cabos usados para furto de energia elétrica foram encontrados. Também houve corte de uma ligação clandestina de água e demolição de estruturas fixas que ocupavam a calçada irregularmente e construções precárias que serviam de moradia embaixo do viaduto. Um trailer e um depósito de gelo foram notificados por obstruir a rua e cinco veículos foram removidos por circularem na passarela do metrô. Ao todo, três toneladas de resíduos foram retirados do entorno da feira.