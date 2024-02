Josemar chegou no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já morto - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 15:48

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias confirmou que o homem e a criança baleados em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, neste sábado (3), eram pai e filha. O homem, Josemar Nascimento da Silva, foi atingido na cabeça e não resistiu. Sua filha de seis anos foi atingida na perna e já recebeu alta no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Ainda não há confirmação da motivação e autoria do crime.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança deu entrada no hospital sábado (3) às 22h03, trazida por familiares. A direção do HMAPN informa que a paciente foi avaliada e, após exames de imagem, foi constatado que a lesão não oferece risco. Ela recebeu alta hospitalar com orientações, ainda na noite de sábado (3).

Josemar, de 41 anos, deu entrada por volta das 22h no hospital, já morto. A direção da unidade informa ainda que, após feita a rotina de óbito, com a presença dos familiares, o corpo foi encaminhado ao IML de Duque de Caxias, no domingo (4), às 04h20. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.