Depois de ser baleada, criança foi levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 12:46 | Atualizado 04/02/2024 12:49

Rio - Um homem morreu e uma criança ficou ferida, na madrugada deste domingo (4), durante um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ambos foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas Josimar Nascimento da Silva, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para o caso, que aconteceu no bairro Jardim Primavera. A corporação ainda afirmou que a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso para esclarecer os fatos.

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias, responsável pelo Hospital Adão Pereira Nunes, ainda não respondeu sobre o estado de saúde da criança.