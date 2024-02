Para a próxima hora, há previsão de chuva fraca a moderada isolada nas Zonas Norte e Oeste - Armando Paiva/Agência O Dia

Para a próxima hora, há previsão de chuva fraca a moderada isolada nas Zonas Norte e OesteArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 17:37 | Atualizado 04/02/2024 21:09

Rio - Municípios do Grande Rio registraram chuva forte desde o início da tarde deste domingo (4). Os núcleos de chuva mais intensos atuaram, principalmente, sobre a Baixada Fluminense, Zona Norte e Região Metropolitana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Nova Iguaçu e Belford Roxo seguem em alerta máximo, com iminência de transbordo do Rio Botas na localidade Parque Horizonte/Santa Eugenia/Jardim Esplanada.

Um vídeo gravado por um morador, no início da noite deste domingo (4), mostra o Rio Botas em nível já elevado. "Já parou de chover, mas o rio quase transbordando na altura de Santa Eugênia. Uma chuva que foi leve, hein", avisou o morador. Veja o vídeo:

Tem que limpar o Rio Botas no final dele, aqui em Nova Iguaçu qualquer chuva o Rio está transbordando. Fizeram uma obra que alargou muito o Rio Botas e está fazendo o efeito Funil .

Nosso saneamento está saturado. Rio Botas e estadual pic.twitter.com/4XmxomWMGn — Leon Scott (@JanuzziMarcelo) February 4, 2024

Em Nova Iguaçu, moradores registraram queda de granizo na cidade. Veja vídeo:

Nova Iguaçu acontece de tudo.

Agora tá chovendo granizo em Nova era e jardim Pernambuco pic.twitter.com/ULlKssRfAs — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) February 4, 2024

Niterói está em Estágio de Atenção por causa da previsão de núcleo forte de chuva na cidade. Houve registro de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado/forte por volta das 18h. Em São Gonçalo também houve registro de chuva muito forte em diversos bairros. Veja vídeo:

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam de forma estacionária sobre a Baía de Guanabara e Zona Norte. Outros núcleos atuam sobre a Zona Oeste e região do Centro/Tijuca. Há ainda previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios, na próxima hora, principalmente na Zona Norte e Ilha do Governador. Às 18h, também houve registro de vento forte no Aeroporto Santos Dumont.

Sirenes também foram acionadas no Complexo da Penha:

ALERTA CHUVA!



Sirene tocando no CPX da Penha e em outras diversas favelas do Rio de Janeiro, moradores procurem locais seguros.



@joibento pic.twitter.com/7CB473yYGD — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) February 4, 2024

Onde tem bolsões d'água

Equipes da Prefeitura estão se deslocando para realizar os devidos procedimentos nas seguintes localidades:



- Estr. do Galeão, Alt. nº 1803 - Jardim Guanabara

- Av. Maestro Paulo e Silva, Alt. nº 109 - Jardim Carioca

- R. da Abolição, Alt. R. Mario Carpenter - Abolição

- R. Mercúrio, Alt. nº 1545 - Pavuna

- R. Netuno, Alt. nº 714 - Pavuna

- Av. Teixeira de Castro , - Olaria - Alt. R. Barreiros

- Av. Vicente de Carvalho, Alt. Est. Brt Vila Kosmos - Vicente de Carvalho

- R. Vassalo Caruso, Alt. Est. BRT Olaria - Olaria

- Av. dos Campeães, Alt. Est. Brt Santa Luzia - Bonsucesso

- Av. Brasil, Alt. Fiocruz - Manguinhos