Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) encontraram, neste sábado (3), uma bebê, de 4 meses, que estava desaparecida desde outubro de 2023. Ela e a mãe, Maria Clara Honorato, de 16 anos, foram vistas, pela última vez, em um ponto de ônibus em Niterói. A adolescente ainda não foi encontrada. A mulher que estava com a criança foi presa em flagrante por uso de documento falso. Ela foi detida na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Os agentes vinham investigando o desaparecimento de uma adolescente e sua filha bebê, ocorrido na Região Metropolitana do Rio. A equipe recebeu informações sobre o paradeiro da criança e seguiu para Búzios. No local, eles encontraram a mulher junto com um bebê. Ao ser abordada, ela alegou ser a mãe da criança e apresentou documentos falsos.

A mulher foi interrogada a respeito do histórico de nascimento e pré-natal da criança, e acabou por confessar que o bebê era, na verdade, a filha da adolescente. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a sede da especializada.



Na época do desaparecimento, a mãe da adolescente disse que a filha teve uma ótima gestação, e que nunca houve conflitos na família por conta da gravidez.

"Ela estava tranquila, teve uma gestação ótima, evitava sair de casa. Pelo menos, em relação à família, nunca houve conflitos referentes à gravidez. Também não sabemos de ameaças ou outros problemas. Até o pai da menina, que estava separado da minha filha, disse que não teve mais contato com ela. Não temos ideia do que possa ter ocorrido. Só quero a minha filha e neta de volta. Passamos o natal e o fim de ano sem notícias delas".



A criança foi devolvida para a família materna, que foi acompanhada pelo conselho tutelar local. As investigações seguem para esclarecer o paradeiro da jovem e o eventual envolvimento de outras pessoas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maria Clara pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), com o SDP-Niterói (2703-4027/97473-4679) ou o Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.