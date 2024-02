Publicado 05/02/2024 00:00

Na manchete: PM é preso por roubos na Zona Oeste.

Pai morre após levar tiro na cabeça e filha de 6 anos é baleada em Caxias.

Polícia Militar prende cerca de 50 torcedores antes do jogo entre Flamengo e Vasco.

Manifestação na Praia da Barra marca um mês do desaparecimento do menino Edson Davi.

Paolla Oliveira marca presença no Bloco da Favorita, que arrasta milhares de foliões pelo Centro do Rio.

No D: Rainha de Bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato foi ao ensaio técnico da escola com uma fantasia toda

trabalhada nos cristais.

Ainda no D: famosos vão ao Baile de Carnaval da Vogue com looks pra lá de inusitados e caprichados.

No Ataque: Vasco e Flamengo ficam no 0 a 0 no Maracanã pelo Carioca. Fluminense empata com o Boavista (2 a 2).