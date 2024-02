Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/02/2024

Rio – Não é todo mundo que tem samba no pé. E, além desses, não são todos que gostam de blocos ou escolas de samba. Em uma cidade que respira folia o ano todo, parece até ofensivo declarar que o coração e a carne não são de Carnaval. Porém, há pessoas que querem dos quatro dias de festa apenas o feriado para aproveitar uma programação cultural, descansar ou curtir a natureza.

A publicitária Camila Coutinho, de 38 anos, acabou de se mudar de Botafogo, Zona Sul, para o Riachuelo, na Zona Norte. Inspirada pelo sossego do lugar, ela pretende trocar os dias de folia por organização sem pressa do seu novo espaço: "Eu amo muito Carnaval, acho a cultura linda, mas não tenho mais pique para enfrentar os blocos. Ando com zero disposição para perrengue. Por isso, verei os desfiles da Sapucaí pela televisão. Também aproveitarei os dias para organizar a casa e, que sabe, marcar um encontro de casa nova com amigos".

Uma ironia do Carnaval, a artesã Daniela Braga ganha, nesta época do ano, uma boa renda se dedicando a acessórios carnavalescos para complementar fantasias. Mas ela mesma não usa suas criações. Quem vê as peças super estilosas, cheias de brilho e franjas imagina que a Dani é figurinha certa nos blocos. Porém, não quer dizer que não seja inspirada pela festa: “Eu adoro as músicas, mas não gosto de ficar apertada no meio de um monte de gente. E tem o agravante de eu ser uma pessoa noturna. Durmo tarde e acordo tarde. Então, acordar às 6h para me arrumar para ir para bloco é algo inimaginável. Fora que eu não gosto do sol na cabeça”.

A falta de quantidade suficiente de banheiros químicos também afasta Daniela. A saída da designer é no quintal de casa, com churrasco, banho de chuveirão e banheiro privado. Ela também coloca séries e filmes em dia e, assim como Camila, assiste a desfiles pela televisão.

Maior acervo de arte popular do país

O Rio é uma cidade plural, cheio de atividades alternativas. Daí para conseguir uma é um pulo – para longe da folia! Como o turismo fica muito em alta, e regiões como o Centro e a Zona Sul acabam concentrando a maioria dos foliões, uma opção é sair desse trecho e priorizar as zonas Norte e Oeste e a Baixada Fluminense.

O Museu do Pontal, por exemplo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, abre de quinta a domingo, das 10h às 18h. Ele tem o maior acervo de arte popular do país. Com 2.600 metros quadrados, o lugar conta com grandes janelas, que mostram toda a paisagem do entorno, como se fosse um único ambiente, fazendo relação entre arte e natureza.

O museu foi fundado em 1976 pelo designer francês Jacques Van de Beuque e tem acervo formado por mais de nove mil obras de 300 artistas brasileiros, resultado de 45 anos de pesquisas e viagens do francês por todo o país. A coleção reúne expoentes da arte popular brasileira, como Mestre Vitalino e Izabel Mendes da Cunha. A entrada é franca, mas a instituição sugere uma contribuição mínima de R$ 20 para apoio das atividades. A ajuda pode ser feita no momento da retirada antecipada do ingresso na plataforma Sympla ou na bilheteria.

Cachoeiras e poços d'água

Já na Baixada Fluminense, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu se estende por mais de mil hectares de área protegida da Mata Atlântica e é rodeado por cachoeiras e poços d’água. Que tal um passeio pelo lugar? O parque guarda flora e fauna da região e é patrimônio científico, pois possui algumas estruturas subterrâneas abaixo de vulcão. As cachoeiras e os poços (11 deles são liberadas para banho) são acessados por cerca de 8 km de trilhas, sinalizadas, entre a Pedra da Contenda e a Serra do Vulcão.

E entre um caminho e outro, é possível conhecer parte da história de Nova Iguaçu, como a sede da Fazenda Dona Eugênia, construída no século XIX, e as ruínas do clube Dom Felipe, que funcionou até meados da década de 1960. Se você achar a caminhada mamão com açúcar, há atividades radicais, como voo livre, saltando da rampa da Serra do Vulcão, e rapel na cachoeira Véu da Noiva.

Voo livre e mirantes

Falando em voo livre, o Parque da Cidade, no bairro São Francisco, em Niterói, tem duas rampas para a prática, além de um mirante com vista panorâmica do sistema lagunar da Região Oceânica, das praias, de alguns bairros da cidade, da Baía de Guanabara em toda a sua extensão e do mar aberto até onde a vista consegue alcançar. Também é possível vislumbrar a Ponte Rio-Niterói lá do alto. Funciona de terça a domingo, das 7h às 18h.

DIA já mapeou Mirantes, aliás, são boas opções para quem deseja aproveitar os dias de Carnaval em contato com a natureza. Ojá mapeou onze deles, em lugares diferentes do Rio , para apreciação da cidade, que tem o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana. O Rio foi a primeira do mundo a ganhar a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sendo reconhecido o valor universal da sua paisagem.

Na levada da natureza, o BioParque do Rio costuma ser um programa recomendado para famílias com filhos pequenos, mas, na verdade, o zoológico é um passeio para todas as idades. Ele fica no Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte, e é aberto de terça a domingo, das 9h às 17h. Com mais de mil animais e 140 diferentes espécies, o BioParque do Rio é baseado no tripé de pesquisa, conservação e educação. As visitas contam com uma equipe especializada que ajuda com conhecimentos sobre a fauna e flora do local. Os ingressos devem ser comprados com antecedência no site

Desfile de filmes

Já quem é do bloco cultural tem Oscar à vista. A premiação anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas será apenas no dia 10 de março, contudo, muitos longas e curtas-metragens indicados já estão disponíveis em plataformas de streaming. Na Netflix, por exemplo, já podem ser acessados os longas 'Rustin' (indicação de melhor ator), 'Nyad' (melhor atriz e atriz coadjuvante), 'A Sociedade da Neve' (melhor filme internacional, cabelo e maquiagem), 'Nimona' (melhor animação), 'American Symphony' (melhor canção original), 'E depois?' (melhor curta-metragem), 'El Conde' (melhor fotografia), 'A Incrível História de Henry Sugar' (melhor curta-metragem), 'Maestro' (melhor filme, som, maquiagem, fotografia, roteiro original, ator e atriz).

Na HBO Max, é possível assistir a 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' (melhor animação) e 'Barbie' (melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, canção original, design de produção, roteiro adaptado, figurino e filme).

Quem tem Prime Video tem acesso a 'Golda: A Mulher de Uma Nação' (melhor cabelo e maquiagem). Na Star+, 'Resistência' (melhores efeitos visuais e som) e 'Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História' (melhor canção original), enquanto que na Disney+, os filmes que já podem ser assistidos são 'Elementos' (melhor animação), ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3’ (melhores efeitos visuais), 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' (melhor trilha sonora) e 'A Última Loja de Consertos' (melhor documentário em curta-metragem).

Na Apple TV+, 'Assassinos da Lua das Flores' (melhor direção, atriz, ator coadjuvante, trilha sonora, canção original, design de produção, figurino, montagem, fotografia e filme) está disponível. Na Paramount+, ‘The Eternal Memory’ (melhor documentário) e 'The ABC’s of Book Banning' (melhor documentário em curta-metragem).

Em cartaz nos cinemas, estão ‘Segredos de Um Escândalo’ (melhor roteiro original), 'Anatomia de Uma Queda' (melhor filme, atriz, roteiro original, montagem e direção), 'Pobres Criaturas' (melhor filme, atriz, direção, roteiro adaptado, ator coadjuvante, trilha sonora, design de produção, fotografia, cabelo e maquiagem, figurino e montagem) e 'Vidas Passadas' (melhor roteiro original e melhor filme).

Se o seu Carnaval envolve exposição, uma dica é a instalação multimídia Casa Comum, no Futuros – Arte e Tecnologia, prédio do Oi Futuro, no Flamengo, Zona Sul, com obras de artistas da Amazônia. A mostra oferece ao público múltiplas experiências, dentre elas sala imersiva, obras de videoarte, experiência sonora, um documentário sobre a vivência dos artistas na Amazônia e uma escultura de uma anaconda gigante de 25 metros de comprimento. O evento acontece de quarta a domingo, das 11h às 20h.

