Feirantes protestam contra fechamento da Feira de Acari - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 24/01/2024 22:03

Rio - As forças de segurança do Rio planejam ocupar o espaço da Feira de Acari, na Zona Norte, na madrugada de domingo (28) com objetivo de coibir o comércio ilegal. A informação foi divulgada pelo "RJTV", da TV Globo. Nesta quarta-feira (24), representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) se reuniram com a Polícia Militar para traçar o planejamento da intervenção.

O ponto comercial que funciona há mais de 50 anos na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. foi proibido após um decreto publicado no Diário Oficial do Município . O texto alega a necessidade do ordenamento e desobstrução do espaço público; a necessidade do combate a eventos irregulares e sem autorização do município, a comercialização de produtos sem procedência e ao crime organizado.

De acordo com o documento, relatórios da Seop apontaram uma ligação da feira com grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, roubos de carga, furto de energia e contrabando.

Também nesta quarta-feira, comerciantes da Feira de Acari realizaram um protesto em frente à estação de metrô do bairro contra a proibição. Os manifestantes defendem que o comércio é uma fonte de renda para muitos trabalhadores honestos e, em vez do encerramento, pedem por fiscalização. Durante o ato, o grupo levou notas fiscais dos seus produtos para comprovar a origem lícita da mercadoria.

O espaço está inserido no imaginário popular. A música "Feira de Acari", do DJ Batata, foi um dos primeiros sucessos nacionais do funk, nos anos 1990. A canção ainda virou tema da novela "Barriga de Aluguel", transmitida pela TV Globo entre 1990 e 1991, o que deu reconhecimento nacional ao ponto de comércio, também mencionado na música "W/ Brasil (Chama o Síndico)", lançada em 1990 por Jorge Ben Jor.