Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu para que os três policiais acusados pela morte do jovem João Pedro Matos Pinto sejam levado a júri popular. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24), pelo órgão. O adolescente foi assassinado dentro de casa , no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, durante uma operação policial em maio de 2020.

Os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando Meister, são réus por homicídio e fraude processual. Os três já foram ouvidos em setembro do ano passado e aguardam julgamento.



Para o defensor público Luís Henrique Zouein, há provas suficientes para que a Justiça determine que os réus sejam submetidos ao júri popular. "Estamos muito confiantes, há uma perícia produzida pelo Ministério Público que demonstra que a versão dos policiais é impossível de ter acontecido na prática, e existem testemunhas que presenciaram e vivenciaram os fatos prestando depoimentos coerentes e harmônicos", disse Zouein no ano passado durante uma audiência na sede do Ministério da Igualdade Racial, em Brasília.

"Há um conjunto de provas técnicas, perícias e testemunhas nos autos que fazem a acusação ser muito robusta. Houve o uso abusivo e criminoso da força pelos acusados. Foram mais de 70 disparos de armas de fogo e duas granadas disparadas dentro da casa em que estavam as crianças e adolescentes, sem que houvesse qualquer relato de confronto naquela localidade", completou o defensor.

Relembre o caso



João Pedro jogava videogame com mais cinco amigos na casa do tio, quando, segundo testemunhas, os agentes entraram atirando. O adolescente foi atingido por um disparo de fuzil na barriga e socorrido de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, seu corpo chegou a ficar desaparecido, sendo encontrado horas depois pela família no Instituto Médico Legal (IML). Investigações apontaram ainda que a casa do tio do jovem, onde ele estava quando foi atingido, ficou com mais de 70 marcas de tiros.