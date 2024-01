Equipes da Secretaria Especial de Cidadania realizando atendimento a população - Divulgação / Prefeitura

Publicado 24/01/2024 17:43

Rio - A Prefeitura do Rio vai oferecer diversos serviços gratuitos aos moradores da Freguesia e adjacências, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital, na quinta (25) e sexta-feira (26). O programa "Cidadania Itinerante" vai estar na Praça Professora Camisão, entre 9h30 e 15h30, realizando atendimentos para emissão de segunda via de documentos, regularização de cadastros, entre outros.

No programa, os cidadãos vão poder tirar carteira de identidade, certidão de nascimento, de óbito e casamento, além do termo de união estável e outras documentações. Equipes da Light e do Procon Carioca também estarão presentes na ação, onde a população poderá tirar dúvidas, regularizar cadastros e registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados.

Para fazer os registros é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço, como boletos e notas fiscais. As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas e, segundo a Prefeitura, em até 30 dias terão algum retorno.

"O programa objetiva ampliar a disponibilidade de serviços básicos para a população e também acelera a resolução das mais diversas demandas", comentou o secretário especial de Cidadania, Renato Moura.