A Orquestra Maré do Amanhã se apresenta ao Papa Francisco, nesta quarta-feira (24), no Vaticano - Orquestra Maré do Amanhã / Júlio Moreira

Publicado 24/01/2024 17:03 | Atualizado 24/01/2024 17:15

Rio – A Orquestra Maré do Amanhã, coletivo que ensina música clássica a crianças e adolescentes do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, se apresentou para o Papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (24).

Esta é a segunda turnê na Europa do coletivo. A primeira, em 2017, também contou com uma apresentação ao pontífice. Neste ano, a orquestra já passou pela Itália, irá para a Alemanha no dia 27 e fará duas apresentações em Portugal, em 30 de janeiro e 2 de fevereiro.

"É um privilégio sem igual tocar para o Papa pela segunda vez. Poucos grupos no mundo podem dizer que tiveram essa experiência. Nossos alunos, sem exceção, ficaram muito emocionados", afirma Carlos Eduardo Prazeres, fundador da orquestra.

O projeto Orquestra Maré do Amanhã foi criado em 2010. O grupo começou com 26 alunos, mas já alcançou 4.000 estudantes pelo complexo, com um segundo núcleo criado no Pará. O coletivo foi eleito Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro em 2023.