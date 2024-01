Jovem tentou impedir atropelamento de amiga, mas acabou atingido por carro em Búzios - Reprodução

Jovem tentou impedir atropelamento de amiga, mas acabou atingido por carro em BúziosReprodução

Publicado 24/01/2024 18:01 | Atualizado 24/01/2024 18:09



Rio - A família do homem de 27 anos, que foi atingido por um carro depois de salvar a amiga do atropelamento em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, afirma que o motorista não prestou socorro e só apareceu no hospital cerca de cinco horas depois do ocorrido. O rapaz ferido, que não teve o nome divulgado, está internado em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabbo, em Araruama, também na Região dos Lagos.

O motorista foi identificado após comparecer na unidade de saúde em busca de informações da vítima e já foi ouvido na 127ª DP (Armação de Búzios). A distrital informou que o caso continua em investigação. Câmeras de segurança também podem ajudar na conclusão do inquérito.

O caso aconteceu na madrugada do domingo (21), quando a vítima atravessava em uma faixa de pedestres da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Manguinhos. Em imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver a dupla aguardando para atravessar, quando a mulher corre para chegar ao outro lado. Nesse momento, o rapaz a empurra para que não seja atropelada. Ela consegue escapar, mas o rapaz acaba sendo atingido por um carro do modelo Fiat Fiorino, de cor branca. Com o impacto, o jovem é arremessado por alguns metros.

Veja o vídeo: