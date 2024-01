Modelo conversível apreendido tem motor V8 3.9 litros com 720 cavalos de potência e preço do lote está definido em R$ 1,19 milhão - Divulgação

Publicado 24/01/2024 15:26 | Atualizado 24/01/2024 15:50

Rio - A Receita Federal vai leiloar uma Ferrari conversível, avaliada em cerca de R$ 5 milhões, apreendida no Porto do Rio, no próximo dia 19 de fevereiro. O veículo de luxo, modelo F8 Spider, na cor vermelha, foi encontrado durante fiscalização do órgão fiscal contra fraudes no comércio exterior.



De acordo com o edital de leilão, os lances iniciais para o modelo esportivo começam em R$ 1.191.000 e serão aceitos até o dia 22 de fevereiro, quando está prevista a sessão do pregão ao vivo.