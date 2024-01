Publicado 25/01/2024 00:00

Nova política industrial prevê R$300 bi em financiamentos até 2026. Metas são positivas, mas mercado está desconfiado. Subvenções, créditos tributários, compras diretas e priorização de setores específicos são ações que deram errado no passado recente.

Valdemar tenta desfazer mal-estar entre aliados após elogios à Lula. Agora diz que petista 'não chega aos pés' de Bolsonaro. Certo é que demonstrou pelo presidente simpatia superior à que se imaginaria vir do líder do maior partido de oposição do Brasil.