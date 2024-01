Excesso de produtos vencidos causaram a interdição da padaria - Reprodução

Publicado 24/01/2024 16:41

Rio – A Delegacia do Consumidor da Polícia Civil interditou a Padaria Lamego, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, onde a operadora de caixa Nathália Ribeiro de Oliveira Luciano, de 34 anos, morreu na última sexta-feira (19). A ação ocorreu após fiscalização que encontrou diversos produtos fora da validade.

Uma ex-funcionária que não quis se identificar relatou ao DIA que ratos e baratas já foram vistos no salão. Os produtos fora da validade também eram um problema: "A gente tinha que trocar a validade de muitos produtos. O produto vencia, eles viam que estava bom e tínhamos que colocar outra validade. Tinha bolo mofado. Só tirávamos quando um cliente chegava e reclamava. Já vi pessoas comprando torta de aniversário e pedindo o dinheiro de volta por estar azeda", disse.

A operadora de caixa Nathália Luciano morreu na padaria Lamego na última sexta-feira (19). Segundo Beatriz Luciano, prima da vítima, a mulher tomou um choque na mesa de buffet e caiu no chão sem vida. A familiar ressaltou que o gerente do local pediu que os funcionários limpassem o sangue da vítima para que o estabelecimento voltasse a funcionar normalmente.

De acordo com Beatriz, o gerente teria ironizado o incidente e disse que não socorreu Nathalia "porque ela era gorda". A prima da operadora de caixa ainda contou que recebeu apoio de ex-funcionários e outras pessoas que também relataram já terem sofrido descarga elétrica no estabelecimento.

"Ele [gerente] já saiu falando que eles não têm culpa, que a morte dela foi morte súbita. Ele é médico para falar que é morte súbita? Ele não tem que alegar nada. Além dele estar alegando isso para todo mundo que ele tem contato, ele não está dando nenhum tipo de apoio. Além de ter acontecido essa fatalidade, ele está tirando sarro disso. Como você fala para as pessoas que você não ajudou uma pessoa que sofreu um acidente no seu estabelecimento porque ela era gorda?", afirmou.