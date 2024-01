Polícia Penal apreendeu 25 celulares em três presídios - Reprodução

Publicado 24/01/2024 16:18 | Atualizado 24/01/2024 16:20

Rio - A Polícia Penal apreendeu, nesta quarta-feira (24), 25 celulares durante uma operação de fiscalização em três presídios em Japeri, na Baixada, e em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A vistoria foi realizada após uma investigação da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) sobre denúncias de que comerciantes da Zona Oeste da capital fluminense estariam sendo vítimas de extorsão por ligações feitas em unidades prisionais.

Um dos celulares apreendidos foi encontrado com Iago Mendes Silva, que ficará isolado na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. Ele é suspeito de envolvimento nos crimes de extorsão e a Seap abrirá uma sindicância para apurar o caso.

Todos os celulares apreendidos serão encaminhados à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que investiga o caso.

"A Seap vem intensificando as revistas nas unidades prisionais para impedir a entrada de itens ilícitos. Apenas em 2023, foram apreendidos, ao todo, mais de 8 mil aparelhos celulares. Além disso, por meio de uma parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), a secretaria está trabalhando para viabilizar um sistema de bloqueio de sinal de aparelhos celulares no sistema prisional", afirmou a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel, responsável pela pasta.