Bombeiros seguem com as buscas por mulher desaparecida no Rio Botas, em Belford Roxo, Baixada FluminensePedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 13:31 | Atualizado 24/01/2024 13:34

Rio - Aproximadamente 100 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio desde o início de 2024. Destas, 25.447 mil estão desalojadas e cerca de 1.052 desabrigadas, de acordo com dados do Governo do Estado e das prefeituras do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paty de Alferes, Quatis, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti.

Neste ano, um total de 12 pessoas morreram por conta dos temporais e duas seguem desaparecidas após serem arrastadas pela chuva. As buscas dos Bombeiros seguem ao longo de todo o Rio Botas , em Belford Roxo. A Baixada Fluminense, inclusive, é a região mais castigada, com duas tempestades na mesma semana.

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, mais de 29 mil refeições e 20 mil itens de primeira necessidade foram distribuídos. Além disso, diversas pessoas e instituições estão realizando mutirões de doação para as vítimas das chuvas.

Chuva ainda preocupa

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão é de uma semana chuvosa , com possibilidade de tempestades isoladas. Na terça-feira (23), diversos pontos do estado sofreram com temporais, como foi o caso de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Por conta das fortes chuvas, o nível do Rio Botas voltou a subir e causou preocupação em moradores da região. Mais de 10 dias após a primeira tempestade, ainda é possível ver muito lixo e lama nas margens e ruas que dão acesso ao rio.