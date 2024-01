Termômetros podem marcar máxima de 26ºC e mínima de 16ºC nesta quarta-feira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Termômetros podem marcar máxima de 26ºC e mínima de 16ºC nesta quarta-feiraCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 07:03 | Atualizado 24/01/2024 13:39

Rio - O tempo no Rio vai continuar instável e deve chover de forma fraca a moderada ao longo desta quarta-feira (24). No início da manhã, os cariocas ainda enfrentavam transtornos causados pela chuva que atingiu o município, nesta terça-feira (23) e as áreas mais afetadas foram a Zona Sul e a Zona Norte. Para hoje, a previsão é de céu nublado a encoberto, com ventos moderados a ocasionalmente fortes. A máxima prevista é de 26ºC e a mínima de 16ºC. A cidade permanece em estágio 2.

fotogaleria

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os maiores acumulados de chuva foram registrados nas regiões do Jardim Botânico, Grande Méier, Rocinha e Vidigal. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura atuaram em uma ocorrência de queda de árvore na Rua Benevente, na altura da Avenida Geremario Dantas, no Pechincha. No nício do dia, os agentes também trabalhavam na Rua Senador Símonsen, no Jardim Botânico.

A Rua Doutor Satamini, na Tijuca, que chegou a ficar totalmente interditada na tarde de ontem, foi liberada durante a madrugada. Outras cinco quedas de árvore foram registradas nos bairros do Alto da Boa Vista, Engenho Novo, Pavuna e Tijuca. Houve ainda duas quedas de árvore sobre a fiação na Rua Vila Nova, em Realengo, e na Rua Professor Gonçalves, em Campo Grande, na manhã de hoje, e outras quatro ocorreram ontem em Olaria, Santa Teresa, Barra da Tijuca e Campo Grande.

Nesta quarta-feira, no Aterro do Flamengo, a Avenida Infante Dom Henrique passou por bloqueios, por conta de um bolsão d'água, na altura do Parque do Flamengo, mas a via já foi liberada. Ontem, a cidade registrou outros 43 pontos. Também nesta terça-feira, a Avenida Niemeyer chegou a ser interditada nos dois sentidos, por conta de bolsões d'água, que prejudicaram a circulação de veículos, retomada cerca de 40 minutos depois.



Os agentes municipais ainda trabalharam em deslizamentos na Rua Viena, em Brás de Pina; Rua Miguel de Paiva, em Santa Teresa; Rua São Miguel, na Tijuca; Rua Morais Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque; além de em dois pontos de risco de deslizamento, sendo eles na Avenida Professor Bernardino Rocha, na Pavuna, e na Rua Antônio Rêgo, em Olaria.

Próximos dias

Na quinta-feira (25), deve chover de forma fraca a moderada isolada durante a tarde e noite, podendo passar de 6,4mm/15min, em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista é de 28ºC e a mínima de 18ºC. Na sexta-feira (26), há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento, menor de 5mm/h. Os termômetros podem registrar máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.

O fim de semana também será de tempo instável e está prevista chuva fraca a moderada isolada entre a tarde e noite do sábado (27) e do domingo (28), podendo passar de 10mm/h, em ao menos um ponto do município. As máximas previstas são de 31ºC e 34ºC, respectivamente, e as mínimas de 20ºC nos dois dias.