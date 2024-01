Ônibus do projeto Justiça Itinerante vai realizar ação em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/01/2024 12:34

Rio - Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vão poder acessar diversos serviços sociais, como abertura de processos, retirada de documentos e vacinação, no próximo sábado (27), durante uma ação do programa Justiça Itinerante. Entre 9h e 15h, o ônibus do projeto ficará estacionado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Águas de Guandu para atender ao público que for ao local de forma gratuita.

Dentre os serviços oferecidos estão conversão de união estável em casamento, pedido de pensão alimentícia, divórcio e retificação de registro civil. O público também poderá abrir pedidos para levantamento de FGTS, investigação de paternidade, regularização de guarda e visita, segunda via de carteira de identidade, além de receber vacinas e se inscrever no Programa Mamãe Presente e no Sistema Nacional de Empregos (SINE).

A iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai contar com apoio da Defensoria Pública, do Detran e da Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu.

O CRAS Águas de Guandu fica na Rua Arco Íris, s/nº, Paraíso.