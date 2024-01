Rua Pinheiro Guimarães, em Botafogo, próximo ao Cemitério São João Batista, ficou alagada devido à chuva - Renan Areias / Agência O Dia

Rua Pinheiro Guimarães, em Botafogo, próximo ao Cemitério São João Batista, ficou alagada devido à chuvaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 14:46 | Atualizado 23/01/2024 22:27

Rio - Diversos pontos de alagamentos se formaram na cidade do Rio, na tarde desta terça-feira (23), devido à chuva constante que vem atingindo o município desde o início do dia. Os bolsões d'água e quedas de árvores prejudicaram o deslocamento de veículos em bairros da Zonas Norte, Sul e Oeste. A Avenida Niemeyer, que liga bairros da Zona Sul, e a Rua Doutor Satamini, na Tijuca, chegaram a ser interditadas.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve alagamentos registrados em ruas de Copacabana, Leblon, Botafogo, Lagoa, Catete, Rocinha e Vidigal, todos bairros da Zona Sul. Além destes, bolsões d'água também se formaram nas Avenidas Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, e Cesário de Melo, em Campo Grande, e em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O órgão ainda registrou bolsões no Centro da cidade, como na Rua do Senado, e na Avenida Mem de Sá.



fotogaleria

A Avenida Niemeyer, que liga o Leblon, São Conrado e Vidigal, na Zona Sul, foi interditada em ambos os sentidos, às 15h, por causa dos bolsões d'água que estavam prejudicando a circulação de veículos. Durante o fechamento, os motoristas foram recomendados a utilizar a Autoestrada Fernando Mac Dowell (Estrada Lagoa-Barra) como rota de desvio. A via foi liberada por volta das 15h40 após o escoamento da água.

Também houve bolsão d'água na Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa e em Botafogo, na Avenida Nelson Mandela. Em ambos, equipes da Comlurb seguem atuando para completar o escoamento.

Devido à chuva, uma árvore caiu na Estrada das Canoas, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Equipes da prefeitura atuam na região para liberar o fluxo normal de veículos. Outra árvore caiu e bloqueou o sentido Jacarepaguá da Estrada Grajaú/Jacarepaguá, na altura do Engenho Novo, na Zona Norte. O mesmo aconteceu na Rua Benevente, próximo à Avenida Geremário Dantas, na Pechincha, Zona Oeste.

Já a Rua Doutor Satamini, na Tijuca, na altura da Avenida Melo Matos, foi interditada, por volta das 15h25, também devido a queda de uma árvore, que ocupou três faixas de rolamento da via. O tráfego de veículos apresenta retenções na região. A rota de desvio é pela Rua Professor Gabizo, mas os motoristas devem optar pela Avenida Rei Pelé no deslocamento entre o Centro e o bairro da Tijuca. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) atuam no local.

Na Linha Vermelha, uma faixa ficou ocupada por conta da queda de uma árvore, na altura de São João de Meriti, sentido Centro. A CET-Rio atua no local e a Comlurb foi acionada. Mais cedo, a Estrada da Barra da Tijuca também teve a queda de uma árvore em cima de fiações, mas a vegetação já foi retirada do local.

Também houve registro de falta de energia no Grajaú, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca. A estação do BRT Golf Olímpico, na Barra, chegou a ficar temporariamente fechada, segundo a Mobi-Rio. A indicação é que os passageiros utilizem as estações Interlagos e Riomar para embarque e desembarque.

Registro de chuva forte

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o bairro da Rocinha registrou chuva forte no início da tarde desta terça-feira (23). O local teve um acumulado de 6mm, em um intervalo de 15 minutos, e um de 26,6mm, em um período de uma hora, segundo o levantamento de 14h15.

Segundo o COR, os maiores acumulados de chuva dentro de um período de 15 minutos, até às 18h10, foram no Jardim Botânico: 9,6mm às 12h30; Grande Méier, 9,4mm às 1h; e Rocinha, 8,6mm às 13h30. Já no intervalo de uma hora foram Rocinha, 27,8mm às 14h; Jardim Botânico, 22,8mm às 13h; e Vidigal, 19,4mm às 14h.

Outros locais da cidade registraram chuva moderada até então. O Rio segue em Estágio 2 desde o domingo (21). A previsão é que a chuva continue moderada a forte no município nas próximas horas, principalmente na Zona Sul.



O céu continuará nublado e encoberto nesta terça-feira (23). Os ventos serão moderados, podendo variar para fortes, e a temperatura máxima será de 27 °C.



Próximos dias

Para os próximos dias, a previsão é parecida com a desta terça . Na quarta-feira (24) a expectativa é de céu encoberto com chuva moderada a forte durante a madrugada e temperatura estável, com mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já na quinta-feira (25) espera-se tempo nublado e com chuva fraca a moderada a partir da tarde, com termômetros marcando entre 19 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (26) e no sábado (27) nada deve mudar. Nos dois dias a previsão é de céu nublado e chuva fraca a qualquer momento, com temperaturas variando de 20ºC a 30ºC.