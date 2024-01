Praça Floriano, na Cinelândia, Centro do Rio, tem chuva e céu nublado nesta terça-feira (23) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 10:37 | Atualizado 23/01/2024 11:12

Rio - Confirmando o que havia apontado a previsão, a cidade do Rio amanheceu chuvosa nesta terça-feira (23). Ainda segundo os sistemas de meteorologia, o tempo deve permanecer nublado ao longo de toda a semana.

Devido a áreas de instabilidades e os ventos úmidos vindos do oceano, a previsão é que o tempo nesta terça permaneça com chuvas fracas a moderadas a qualquer momento, podendo ficar mais forte durante à noite. A temperatura deve se manter amena, com máxima de 29ºC e mínima de 21ºC.



De acordo com o sistema Alerta Rio, a cidade encontra-se em estágio 2, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto em alguns lugares. Nesta manhã, choveu fraco em diversos pontos do Rio, enquanto parte da Zona Oeste, como Alto da Boa Vista, Jacarepaguá, Barra e Recreio, tiveram momentos de chuvas mais intensas.



Para os próximos dias, a previsão é parecida. Na quarta-feira (24) a expectativa é de céu encoberto com chuva moderada a forte durante a madrugada e temperatura estável, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC. Já na quinta-feira (25) espera-se tempo nublado e com chuva fraca a moderada a partir da tarde, com termômetros marcando entre 19ºC e 28ºC.



Na sexta-feira (26) e no sábado (27) nada deve mudar. Nos dois dias a previsão é de céu nublado e chuva fraca a qualquer momento, com temperaturas variando de 20ºC a 30ºC.