Publicado 23/01/2024 10:40 | Atualizado 23/01/2024 11:54

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Jacarezinho, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (23) e a circulação de trens foi afetada. Segundo moradores, a região vive uma rotina de violência desde o início do ano.





Nas redes sociais, moradores relataram o desespero com mais um dia de tiroteio. "Tá difícil controlar a ansiedade, 23 dias de operação policial e a vida de mais de 90 mil habitantes completamente parada no Jacarezinho", disse uma internauta.

De acordo com a SuperVia, a operação do ramal ficou com intervalos de aproximadamente 50 minutos. Os trens circularam somente entre as estações Del Castilho e Belford Roxo. Temporariamente não houve circulação de trens do ramal Belford Roxo, no trecho entre Central do Brasil e Jacarezinho. Esse é o s egundo dia seguido que a circulação é afetada devido a um tiroteio na região. O transporte ficou paralisado por volta de 2 horas.

"Desde a chacina de 2021, a maior da história do Rio de Janeiro, os moradores do Jacarezinho são reféns dessa lógica da guerra que nem resolve o problema da violência e nem permite que os moradores exerçam sua cidadania", reclamou outra.

Ainda segundo moradores, a guerra entre traficantes e a polícia vem se intensificando nos últimos dias. Nesta segunda (22) um homem chegou a gravar um vídeo onde é possível ouvir os disparos e bandidos gritando no fundo. "Escutou o estouro? Jogaram em cima do meu barraco. Bagulho tá doido, estou preso na escada. Não sei se vai dar pra trabalhar, estou encurralado na escada da laje. Jogaram granada aqui", contou.

#JACARE Intenso tiroteio hoje no Jacarezinho, E olha que o governo fala que implantou o Cidade Integrada lá no fundo dar pra ouvir os traficantes local gritando pra polícia! pic.twitter.com/AE3pZ2QyJP — Guerra Urbana RJ (@GuerraUrbana1) January 23, 2024

Em nota, a PM informou que não há operação na região, mas que houve um breve confronto com criminosos. "A situação já foi estabilizada. Até o momento, não temos registro de feridos", disse em comunicado.

Operações constantes

No dia 11, uma mulher ficou ferida durante um novo confronto entre os policiais militares e criminosos da comunidade que iniciou por volta das 21h do dia anterior e se estendeu até o início da madrugada.

No dia 8, moradores passaram por mais um dia de terror. Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho, facção que atua na região, e policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entraram em confronto por volta das 21h na altura da São José, na parte final da Amaro.

No dia 4, um homem foi baleado durante uma ação de policiais militares na comunidade do Jacarezinho. Na ação, uma pistola e drogas foram apreendidas com ele, que possuía quatro mandados de prisão em aberto.

De acordo com a ONG Voz das Comunidades, a região registrou tiroteios todos os dias desde o início do ano.