Trem da SuperVia na estação Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Trem da SuperVia na estação GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 22/01/2024 18:13

Rio – A circulação de trens da SuperVia foi afetada, na tarde desta segunda-feira (22), por causa de um intenso tiroteio entre PM e traficantes no Jacarezinho, na Zona Norte. As estações Jacarezinho, Del Castilho, Pilares, Tomás Coelho e Cavalcante ficaram temporariamente fechadas e já estão sendo reabertas.



A Polícia Militar informou que fazia uma operação com a equipe do Comando de Operações Especiais (COE) no Jacarezinho. Segundo a PM, a ação apreendeu 402 tiras de maconha e gerou um prejuízo de aproximadamente R$7500 ao tráfico de drogas da região. A ocorrência foi registrada na 25ªDP (Engenho Novo).



O ramal estava sendo operado temporariamente entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo. A SuperVia informou que as alterações ocorreram para garantir a segurança dos passageiros e colaboradores e que o ramal já começou a ser normalizado.

* Estagiária Giovanna Machado, sob supervisão de Thiago Antunes.