Carlos Alberto de Jesus Lima foi preso por agentes da Deam de Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 22/01/2024 21:04 | Atualizado 22/01/2024 21:04

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (22), Carlos Alberto de Jesus Lima, de 26 anos, suspeito de agredir a mulher na frente dos filhos de 1 e 3 anos no bairro Palhada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

A vítima, de 25 anos, foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu para denunciar o caso. Na especializada, ela contou que começou a discutir com o marido e, em certo momento, Carlos Alberto deu três tapas no rosto dela. Em seguida, ele a retirou da casa à força e bateu com o portão no braço dela, causando um hematoma. Durante as agressões, os filhos choravam e gritavam.

Após o depoimento, os policiais da Deam se encaminharam à residência do casal e prenderam o homem em flagrante. Carlos Alberto afirmou que as agressões foram recíprocas, mas apresentava apenas um pequeno arranhão no dedo. Além disso, possui um porte físico consideravelmente maior que a vítima.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. Policiais apuram ainda uma possível pistola que estaria na casa, mas que não foi encontrada pelos agentes.