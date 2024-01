Trechos da Linha Amarela serão interditados das 21h às 5h durante a semana - Divulgação / Lamsa

Trechos da Linha Amarela serão interditados das 21h às 5h durante a semanaDivulgação / Lamsa

Publicado 22/01/2024 20:06

Rio - O acesso 9C da Avenida Brasil para a Linha Amarela, em Bonsucesso, sentido Barra da Tijuca, será interditado das 22h desta segunda-feira (22) até as 5h de terça (23), para serviço de recapeamento asfáltico. A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informa que os motoristas terão que acessar a via expressa pela saída 9B, Avenida Brasil, e retornar pela Ilha do Fundão, sentido Barra da Tijuca. Operadores estarão fazendo a orientação na via. Em caso de chuva, o serviço poderá ser suspenso.

Até o próximo domingo (28), a empresa informa que também fará a limpeza do canal do Gap e dos rios Banca da Velha e dos Frangos, no trecho do km 6 (Cidade de Deus) ao km 23 (Viaduto Oswaldo Cruz). O serviço acontece nos dois sentidos (Fundão e Barra da Tijuca), pela manhã e sem interdições na via.

Para manter a via expressa livre de bolsões d’água em dias de chuva, o serviço de limpeza da rede de drenagem também será realizado nos dois sentidos, nos seguintes trechos: Pechincha, Freguesia, Cidade de Deus, Del Castilho, Higienópolis e nos viadutos Geremário Dantas e Ramo 200. Para esta ação, haverá interdição de uma faixa, até domingo (28), de forma alternada, entre 21h e 5h do dia seguinte. O objetivo da ação é evitar futuros alagamentos nos trechos durante a temporada de chuvas na cidade.