O Disque Denúncia pede que informações sejam repassadas por meio de seus canais, com garantia de anonimato Divulgação

Publicado 22/01/2024 20:07 | Atualizado 22/01/2024 20:11

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (22), um cartaz que pede informações sobre o envolvido no assassinato de um jovem de 26 anos, dia 28 de dezembro de 2023, atacado com pauladas na saída de um supermercado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Depois de ficar duas semanas em coma, o jovem morreu na manhã do dia 13 de janeiro deste ano.



Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Delegacia de Homicídios, mostram que o agressor rondava o local com um saco branco em mãos, onde estaria guardado o pedaço de madeira. A vítima saiu do estabelecimento e foi seguida pelo homem, que o agrediu a pauladas.



O agressor ainda pegou as chaves do carro do rapaz, entrou no veículo e fugiu. O carro foi encontrado horas depois na comunidade da Linha, em Rio do Ouro, em São Gonçalo, com o pedaço de madeira ensanguentado dentro.



O Disque Denúncia pede que informações sejam repassadas por meio dos canais, com garantia de anonimato:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ