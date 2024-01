Reunião contou com representantes das concessionarias que gerem os sistemas de trens, metrô e barcas - Philippe Lima

Publicado 22/01/2024 21:24 | Atualizado 22/01/2024 21:24

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) assinou, nesta segunda-feira (22), um acordo com representantes das concessionárias Supervia, Metrô, Barcas e CCR Via Lagos, para implementar o sistema de identificação facial da Polícia Militar nos transportes públicos.

Com a medida, que tem como objetivo localizar foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto, o sistema contará com mais 1000 câmeras. O serviço irá contar com a ajuda das empresas que, juntas, atendem cerca de 1 milhão de pessoas por dia.

"Hoje, o Governo do Estado do Rio de Janeiro tem um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) moderno e equipamentos com capacidade de fazer a diferença na vida da população. Essa integração de câmeras, de imagens, fará com que a gente possa melhorar não só a segurança pública, mas usar os equipamentos também no trânsito, no auxílio ao salvamento de pessoas, ou seja, em diversas perspectivas", ressaltou Castro.



A parceria foi formalizada entre a Secretaria de Estado de Polícia Militar e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio (Agetransp). A previsão é que o sistema, que recebeu investimento de R$ 18 milhões, entre equipamentos e softwares, entre em operação antes do Carnaval nos transportes públicos.



De acordo com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, o acordo vai contribuir para a melhor eficácia no policiamento ostensivo, principalmente em uma época em que a capital recebe milhares de turistas para o Carnaval.



"Essa é a concretização de um projeto que vem sendo construído há dois anos. Certamente será muito útil no trabalho ostensivo diário", comentou.



A tecnologia, baseada em inteligência artificial, usará a rede de fibra ótica da Agetransp, que reúne câmeras de monitoramento das respectivas concessionárias, para apoiar a PM em suas ações. As imagens serão transmitidas diretamente para o CICC, onde a equipe de fiscalização da agência também atua. A identidade de uma pessoa pode ser obtida com verificação de cruzamento de dados, por meio da imagem do rosto, seja em foto, vídeo ou captura em tempo real.

"O sistema vai inibir a prática de delitos nos meios de transportes", disse Adolfo Konder, presidente da Agetransp.



Reconhecimento Facial



Atualmente, há 112 câmeras espalhadas pela cidade para realizar o monitoramento em tempo real. Agentes que trabalham no CICC monitoram as câmeras e acionam a equipe policial que está mais próxima ao alvo identificado. A comunicação entre os servidores é feita pela câmera acoplada no uniforme do policial que está na rua. Para a verificação da identidade, são utilizadas imagens dos bancos de dados da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ).



Até o momento, já foram acopladas 12.719 câmeras portáteis nos uniformes dos policiais militares, num universo de 13 mil contratadas. Nesta segunda-feira (22), 100 policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também começaram a utilizar câmeras portáteis em seus uniformes.