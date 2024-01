Blinda da Polícia Militar foi visto na comunidade do Jacarezinho no momento do tiroteio - Reprodução/Redes sociais

Blinda da Polícia Militar foi visto na comunidade do Jacarezinho no momento do tiroteioReprodução/Redes sociais

Publicado 07/01/2024 22:47

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (7). Segundo informações iniciais, traficantes do Comando Vermelho, facção que atua na região, e policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entraram em confronto por volta das 21h na altura da São José, na parte final da Amaro. A Polícia Militar ainda não informou se houve acionamento para feridos.

Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade do tiroteio e também um veículo blindado da Polícia Militar no interior do Jacaré. Veja:

"Tempos de guerra voltando para o Jacaré. Quanto sangue derramando nessa comunidade, sempre uma das favelas mais perigosa do Rio de Janeiro. O tráfico dessa comunidade é um dos mais ricos"; "Cara eu fico frustrado com a situação do Jacarezinho. Falaram tanto na época do tal projeto Cidade Integrada e o resultado é que quanto mais o tempo passa, mais o morador da comunidade sofre", escreveram alguns moradores. Ainda segundo populares, havia uma incursão da PM na região, com a apoio de blindados.

Às 22h05 de domingo (7), a PM informou em suas redes sociais que o policiamento no entorno da comunidade do Jacarezinho estava intensificado. "Policiais militares da UPP estão posicionados em pontos estratégicos na região", escreveu em um tweet na rede social X (Twitter).