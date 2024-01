Ação itinerante na Zona Oeste do Rio terá microchipagem gratuita - Nelson Duarte / Prefeitura do Rio

Publicado 07/01/2024 17:20

Rio - Mais dois bairros da Zona Oeste do Rio vão receber as ações de microchipagem e vacinação antirrábica do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) nesta segunda-feira (8). As aplicações vão acontecer em Campo Grande, no período da manhã e em Santíssimo na parte da tarde.



Entre 9h e 12h, os tutores de cães e gatos vão poder levar seus animais na ação itinerante, no Centro Comunitário Arnaldo Eugênio, na rua Terra Santa. Já entre 14h e 17h a atividade acontecerá na Rua Jacintho de Mendonça Filho.



Para participar os animais precisam ter no mínimo três meses e é recomendado levar documentos de identidade, CPF e comprovante de residência para realizar o cadastro antes do procedimento.



A microchipagem é limitada a 100 atendimentos por ação e cada tutor só pode registrar um pet.



A Ivisa alerta que conforme a Lei nº 4.597/05, raças como pitbull, fila, doberman, rotweiller e outras com temperamento agressivo devem utilizar focinheira Já para os gatos é recomendado o uso de guia, sempre que possível.