Publicado 08/01/2024

Na manchete: Marize Araújo quer respostas sobre o que aconteceu com o filho, o pequeno Edson Davi, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, quinta-feira. "Se foi afogamento, preciso do corpo do meu filho para enterrar e seguir a minha dor", desabafa.

No Ataque, a despedida da lenda do futebol brasileiro: leia a cobertura completa sobre o velório e o enterro de Zagallo.

Também no Ataque: Dorival Júnior é o novo técnico da Seleção.

Blocos fazem a alegria dos foliões em ruas do Centro e da Zona Sul.

Porto da Pedra e Mocidade deram a largada nos ensaios técnicos do Grupo Especial na Sapucaí.

Feita em Campo Grande, aposta do Rio acerta as seis dezenas e ganha a Mega-Sena.

No D: 'Big Brother Brasil 24' estreia hoje, na Globo. São 26 participantes na briga pelo prêmio milionário.

Ainda no D, durante participação em show de Anitta, Ivete Sangalo entrega a Poderosa: "Esse menino que você está pegando é meu vizinho. Ele está bem aqui. É um gatinho".