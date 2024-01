Bombeiros fazem buscas por adolescente de 16 anos na Praia da Barra da Tijuca - Arquivo/ Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 07/01/2024 21:16

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um adolescente de 16 anos que se afogou na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (7). Segundo os militares, o afogamento aconteceu por volta das 15h40, na altura do Posto 6 da praia.



A operação de resgate conta com o empenho de guarda-vidas, mergulhadores, quadriciclos, motos-aquáticas, drone e helicóptero. As buscas continuam no período da noite, mas sem o suporte de mergulhadores, que retornam na manhã de segunda-feira (8).

Também na Praia da Barra da Tijuca acontece a operação de buscas pelo menino Edson Davi , de 6 anos, pelo terceiro dia seguido. A principal linha de investigação para o desaparecimento do menino é de que ele tenha sido vítima de um afogamento . A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (4), quando brincava na areia da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, próximo à barraca dos pais. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Na manhã deste domingo (7), o Corpo de Bombeiros realizou mais um dia de buscas pela criança no mar e na orla. Assim como no caso do adolescente, as buscas por Edson Davi não param durante a noite.

Corpo de Bombeiros do Rio realiza Operação Verão 2023/2024



Até março de 2024, quando termina o período mais quente do ano, o Corpo de Bombeiros está reforçando as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo em todo o estado, tendo em vista o aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias, rios, lagoas e lagos.



O planejamento estratégico dos bombeiros inclui a ampliação de cerca de 20% do efetivo de guarda-vidas que patrulham a orla, por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além da aquisição de viaturas e equipamentos.