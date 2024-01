Corpo de Zagallo é sepultado no Cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Mário Jorge Lobo Zagallo foi enterrado em cerimônia restrita para familiares no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, por volta das 16h30 deste domingo (7). Durante o cortejo, houve uma breve oração e a execução de marcha fúnebre. O corpo da lenda do futebol brasileiro chegou no cemitério transportado por um caminhão do Corpo de Bombeiro, sob aplausos dos torcedores que aguardavam do lado de fora. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro e morreu aos 92 anos em Rio - O corpo defoi enterrado em cerimônia restrita para familiares no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, por volta das 16h30 deste domingo (7). Durante o cortejo, houve uma breve oração e a execução de marcha fúnebre. O corpo da lenda do futebol brasileiro chegou no cemitério transportado por um caminhão do Corpo de Bombeiro, sob aplausos dos torcedores que aguardavam do lado de fora. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro e morreu aos 92 anos em decorrência de uma falência múltipla de órgãos na sexta-feira (5).

velório começou por volta das 9h e terminou às 14h deste domingo (7), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Sob forte comoção, a despedida foi aberta ao público e contou com a presença de familiares e amigos do futebolista. Ainda durante o velório, foram expostas coroas de flores enviadas por Lula, Cafu, Galvão Bueno, Bebeto, Santos, Atlético, além de uma estátua de cera do craque ao lado do caixão. O técnico do Flamengo Tite foi ao local mais cedo, mas não falou com a imprensa. Após o velório, foi celebrada uma missa em homenagem ao ex-jogador.

Conhecido como Zagallinho, Paulo Zagallo, filho do futebolista, relembrou as conquistas do pai e agradeceu o carinho que tem recebido. "Para mim, é uma satisfação ter sido filho do meu pai, por tudo que ele representou no futebol brasileiro e mundial. É um orgulho para mim, que também estou no meio do futebol, e vai ficar uma lenda guardada para todo povo brasileiro, por tudo que ele fez".

"Graças a Deus meu pai foi iluminado na vida profissional dele, das conquistas que ele teve com a seleção brasileira, foram sete Copas do Mundo, quatro títulos mundiais, fora os campeonatos, Copa América, Copa dos Campeões. Eu só tenho que agradecer a todo o povo, não só do Brasil, como do mundo inteiro, reverenciando tudo o que meu pai representou pelo futebol", disse.

O Velho Lobo deixa quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo. Sua esposa, Alcina de Castro, com quem foi casado por 57 anos, faleceu em 2012.