5ª DP (Mem de Sá) recupera bicicleta elétrica de R$ 14 milDivulgação

Publicado 07/01/2024 20:07 | Atualizado 07/01/2024 20:09

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na última sexta-feira (5), após furtar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 14,8 mil no bairro do Catete, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, agentes da 5ª DP (Mem de Sá) conseguiram localizar o homem no Centro do Rio, junto com a bicicleta.

O preso possui anotações criminais por roubo a pedestres, dano ao patrimônio público, porte ilegal de arma de uso restrito e outros delitos. Ele foi conduzido à 5ª DP, onde prestou esclarecimentos, e foi encaminhado para o sistema prisional.