Via Expressa Presidente João Goulart, popularmente conhecida como Linha Vermelha - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/01/2024 13:27

Rio - Um acidente entre um carro e uma moto na Linha Vermelha, na altura da saída do Viaduto Mário Henrique Simonsen, sentido Centro, deixou um homem ferido na manhã deste domingo (7). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito segue em boas condições.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da Ilha do Fundão, foi acionada às 10h50, para o local, na altura do Fundão e do Caju. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. O estado de saúde ainda não foi divulgado.

Após a colisão, o trânsito ficou congestionado na região. Equipes da CET-Rio estiveram no local para orientar o trânsito, e por volta de 12h30, a via foi liberada.