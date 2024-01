Equipes contam com o apoio de um veículo blindado neste domingo (7) - Reprodução

Publicado 07/01/2024 12:19

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) intensificaram, neste domingo (7), o patrulhamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, após confronto entre criminosos rivais durante a madrugada de sábado (6).

De acordo com a corporação, agentes estão posicionados em pontos estratégicos localizados no interior da comunidade e contam com o apoio de um veículo blindado, e até o momento não houve registro de confronto.



Neste sábado (6), um tiroteio assustou moradores da região e deixou ao menos três suspeitos feridos. Ainda segundo a PM, duas pistolas, duas granadas, três radiocomunicadores, um cinto de guarnição e drogas foram apreendidos pelos agentes. Relatos nas redes sociais dão conta de uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João, no Engenho Novo, à comunidade, que atualmente é controlada pelo Terceiro Comando Puro.

Desde o ano passado, a região é disputada entre criminosos de facções rivais pelo controle do território.