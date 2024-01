Blocos se reúnem para comemorar a chegada carnaval - Érica Martin/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/01/2024 10:40 | Atualizado 07/01/2024 13:49

Rio - A folia começa a ganhar as ruas, neste domingo (7), com apresentação de dezenas de blocos como o Bloco do Boi Tolo, Calcinhas Bélicas, Canários do Reino e diversos cordões pela cidade na abertura não oficial do Carnaval.

Cortejos e apresentações, organizado pelo Desliga dos Blocos, acontecem desde às 7h, no Centro do Rio, e seguem ao longo do dia. Na Zona Sul, a Sinfônica Ambulante anima os cariocas às 17h, no Parque do Flamengo.





Confira a agenda divulgada pelo Desliga dos Blocos e o Boitolo:



Largo do Boi Tolo (em frente à Bolsa de Valores)



11h – Percussaça

12h – Enxota que Eu Vou/Insana

13h – LambaBloco

14h – Balanço

15h – Que Pena, Amor

16h – Nosso Bloco

17h – Traz a Caçamba



Estátua do General Osório (Praça XV)

11h30 a 12h30 – Calcinhas Bélicas

13h a 15h – Marimbondo não Respeita

15h a 16h – Os Biquinis de Ogodô convidam as Sungas de Odara

16h a 17h – Só Toca Bloco



Chafariz/Bolsa de Valores (Praça XV)



11h às 13h – Toques de Odudua

13h – Bésame Mucho

14h – Insana

16h – Lança Perfume



Bar Área 42 – Rua Sacadura Cabral 57



9h – Bloco do Zeca

11h – Ordinários Elétricos

13h – O Primeiro Jato

14h – Bloco dos Inconfidentes

15h – Batuquebato



Buraco do Lume – Praça Mário Lago – Centro



11h – O Baile Todo

12h30 – Pomba Idosa

14h30 – Bloco do Caramuela



Quiosque ZeroNove – Parque do Flamengo



17h – Sinfônica Ambulante



CORTEJOS



Praça Arariboia – Niterói – Barca das 07h30



07h – Papa Goiaba



Buraco do Lume



08h – Canários do Reino



Pira Olímpica



09h – Mulheres Rodadas



Praça XV



09h – Bloco da Frida



Escadaria da Rua do Senado



09h Ibrejinha



Cinelândia



09h – Mistério Há de Pintar e Mural do Gil



Praça do Russel



11h – A Banda



Museu do Amanhã



13h – Pyranhas do Nilo



Alerj



13h30 – Surdos e Mundos



Academia Brasileira de Letras



13h30 – Me Engana que eu Quero



Lampadário da Lapa – Em frente à Sala Cecília Meireles



14h20 – Planta na Mente



Albamar



15h – Maracutaia



Buraco do Lume



15h – Vem Cá Minha Flor



Largo do Boi Tolo (em frente à Bolsa de Valores)



17h – Boi Tolo