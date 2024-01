Presidente da Riotur, Ronnie Costa, apresenta números do Carnaval de rua de 2024 - Divulgação/ Alexandre Macieira

Publicado 04/01/2024 12:07 | Atualizado 04/01/2024 16:15

Rio - A Riotur cadastrou 453 desfiles para o Carnaval de Rua de 2024. O número é o menor desde 2015, quando foi de 468. No ano passado, foram 456 desfiles cadastrados. O Carnaval autorizado pela Prefeitura do Rio começa no dia 13 de janeiro. A previsão é de que 5 milhões de pessoas participem da festa nas ruas da capital. As informações foram anunciadas nesta quinta-feira (4) em coletiva de imprensa no escritório da Dream Factory, na Marina da Glória. A empresa ganhou o caderno de encargos para produzir o Carnaval de rua do Rio.

Neste ano, houve um recorde de 698 inscrições e a seleção foi feita pela Riotur em conjunto com órgãos da prefeitura, como Cet-Rio, considerando condição, local e tempo dos desfiles dos blocos, afirmou o presidente da empresa de turismo do município, Ronnie Costa. A partir de agora, os blocos deverão pegar o "nada a opor" de órgãos estaduais, como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para que finalmente recebam da Riotur a autorização final.

A região com maior concentração de desfiles pelo segundo ano seguido é a do Centro, com 128 cortejos. A Zona Sul vai ser palco de 98 desfiles. Barra, Recreio e Vargens terão 12 oficiais.

"O aumento do número de desfiles no Centro tem a ver com diminuição dos da Barra. Os blocos foram crescendo e tomando grande proporção. Por isso criamos um circuito de megablocos no centro da cidade em que a gente consegue fazer desfiles com mais segurança e mais conforto. Vamos fazer o sistema do ano passado com melhorias", explicou o presidente da Riotur, Ronnie Costa. São considerados megablocos aqueles que reúnem mais de cem mil pessoas.

Os demais desfiles cadastrados pela prefeitura estarão distribuídos pelas regiões de Jacarepaguá (9), Grande Bangu (27), Zona Oeste (29), Grande Tijuca (60), Zona Norte (56) e Ilhas (34).

O circuito de megablocos, na Avenida Presidente Antônio Carlos, começa a funcionar no pré-Carnaval aos finais de semanas a partir do dia 20 de janeiro, com o bloco Carrossel de Emoções, e termina com o Monobloco no domingo seguinte ao Carnaval, dia 18 de fevereiro. Este ano serão dez atrações, entre elas estão os blocos da Lexa, da Anitta, da Ludmilla e o tradicional Cordão do Bola Preta. Confira ao final deste texto a programação completa de megablocos.

Ronnie Costa acrescentou que não vai haver repressão contra os blocos que desfilarem sem autorização. "A gente faz um esforço enorme para que os blocos possam ter condições de dar conforto e segurança para os seus foliões. O aparato da prefeitura vai estar pronto se precisar limpar ou organizar alguma coisa que não esteja no nosso planejamento. Não vai ter nenhum tipo de repressão. A gente vai ajudar a organizar o que está desorganizado", disse. No entanto, Costa afirmou que o planjemento foi feito a partir dos blocos legalizados, que começam a desfilar no dia 13.

O montante dos 453 desfiles oficiais será distribuído entre os dias 13 de janeiro e 18 de fevereiro. No primeiro final de semana do pré-Carnaval oficial estão cadastrados oito blocos. O número vai subindo nos finais de semana subsequentes e atinge a quantia de 244 desfiles na semana do feriado da folia.

Esquema de segurança



O circuito de megablocos no Centro da cidade vai contar com utilização de drones e câmeras de O circuito de megablocos no Centro da cidade vai contar com utilização de drones e câmeras de reconhecimento facial . Outra coletiva de imprensa com a PM será realizada para detalhar o esquema.

"A gente já inovou no Réveillon e vai replicar no Carnaval deste ano os drones de identificação facial e as câmeras nos pontos de revistas, além dos detectores de metal. A gente está aumentando o efetivo da Guarda Municipal, da Seop, e a Polícia Militar também está aumentando o efetivo para que o Carnaval possa ocorrer como foi o Réveillon: um sucesso", afirmou o presidente da Riotur. Os drones com reconhecimento facial vão se concentrar nos pontos de acesso do público para os blocos.

Em apoio à segurança pública, a organização do Carnaval de rua vai oferecer dez torres de observação, fornecimento de grade para auxiliar o controle de acesso do público e 250 detectores de metal.

Aplicativo

A comunicação do Carnaval de rua do Rio vai ganhar um aplicativo que entra no ar a partir do dia 12 de janeiro, além do site carnavalderua.rio. A agenda dos blocos estará disponível nas duas plataformas.

Refresco na folia

O presidente da Riotur, Ronnie Costa, pontuou que apesar de não ser uma obrigatoriedade em eventos abertos, as equipes da prefeitura e do Governo do Estado tomaram a decisão de ofertar pontos de hidratação ao longo dos blocos, além de aguadeiros da Cedae e carros-pipa para ajudar a refrescar os foliões.

As inscrições para cadastro de ambulantes foram encerradas no último dia 2. Serão 15 mil vendedores na festa. Houve um aumento de 5 mil vagas em relação ao ano passado. A procura também aumentou de 30 mil em 2023 para 35 mil este ano.

Estrutura

O presidente da Riotur, Ronnie Costa, destacou que, com o caderno de encargos, a prefeitura não terá custos com a estrutura da festa e que vai apenas oferecer os serviços dos órgãos municipais, como Guarda Municipal e Comlurb. Cabe à empresa vencedora, a Dream Factory, a captação de patrocínio para infraestrutura.

Serão 34 mil banheiros químicos, 10% com cabines acessíveis para pessoas com deficiência e pessoal para limpeza e controle de acesso. Canteiros de vegetação, monumentos, VLTs e metrôs serão protegidos por cercamentos. O Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, é um dos que receberão proteção.

Para o apoio operacional de trânsito, haverá contratação de 2.500 diárias de operadores de tráfego terceirizados. A limpeza urbana vai ganhar 15 postos de coleta seletiva.

A área médica vai contar com nove postos de atendimento com 50% da infraestrutura particular. Haverá 250 diárias de UTIs móveis e distribuição de 1.200 diárias de maqueiros.

A coletiva de imprensa contou com a presença dos subprefeitos ou respectivos representantes de todas as regiões da cidade.

Programação dos grandes blocos:

20/01/2024, sábado - Carrossel de Emoções

21/01/2024, domingo - Chá da Alice

27/01/2024, sábado - Bloco da Gold

28/01/2024, domingo - Bloco da Lexa

3/02/2024, sábado - Bloco Chora Me Liga

4/02/2024, domingo - Bloco Favorita homenageia Bloco da Preta

10/02/2024, sábado de Carnaval - Cordão do Bola Preta

13/02/2024, terça-feira de Carnaval - Fervo da Lud

17/02/2024, sábado pós-Carnaval - Bloco da Anitta

18/02/2024, domingo pós-Carnaval - Monobloco