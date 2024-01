Na foto, Edson Davi, de 6 anos, ao lado do pai, momentos antes de desaparecer - Reprodução

Publicado 04/01/2024 22:55

Rio - Um menino, identificado como Édson Davi, de 6 anos, desapareceu na tarde desta quinta-feira (04), por volta das 16h30, na praia da Barra da Tijuca. Ele estava ao lado do pai, que trabalha como barraqueiro há anos no local.

Segundo a irmã do menino, Giovanna Almeida, de 22 anos, ele brincava na areia, próximo a barraca do pai, com duas crianças de um casal de gringos. Em determinado momento, o pai percebeu que Edson Davi havia sumido, juntamente com a família de estrangeiros.

De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), o pai da criança está na unidade e o registro de ocorrência está sendo confeccionado. Paralelamente, agentes realizam investigações para localizar o menino.

Ainda segundo Giovanna, os agentes não encontraram nada nas câmeras de segurança do local, por isso, vão buscar imagens das câmeras da CET-Rio, além das buscas em campo.

"Estamos desolados e sem chão. Incrédulos. Realmente não temos nem o que dizer. [Estamos] criando forças de onde não tem", lamentou a irmã.