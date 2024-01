Guardas prendem flanelinha embriagado e dirigindo em Ipanema, na Zona Sul do Rio - Divulgação/GMRio

Guardas prendem flanelinha embriagado e dirigindo em Ipanema, na Zona Sul do RioDivulgação/GMRio

Publicado 04/01/2024 20:13 | Atualizado 04/01/2024 20:23

Rio - Um flanelinha de 37 anos foi preso por dirigir embriagado e sem a documentação do veículo em Ipanema, na Zona Sul, na quarta-feira (3). Uma equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) recebeu a denúncia de um motociclista, que afirmou que o homem havia batido em sua moto quando tentava manobrar o carro na Rua Bulhões de Carvalho.



Na abordagem, os agentes constataram que o flanelinha estava sem a documentação do automóvel e aparentemente embriagado. O dono do carro chegou em seguida e pegou a chave com os agentes.



O homem foi detido e levado para a 12ª DP ( Copacabana), onde ficou preso. Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) constataram que ele tinha consumido álcool.