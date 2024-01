Patrick e Gabriel foram flagrados por câmera de segurança dentro de clínica furtada - Divulgação

Patrick e Gabriel foram flagrados por câmera de segurança dentro de clínica furtadaDivulgação

Publicado 04/01/2024 18:50 | Atualizado 04/01/2024 18:59

Rio - A Polícia Civil está à procura de Patrick Rocha Maciel, de 20 anos, envolvido no furto à clínica odontológica em Copacabana , Zona Sul, que aconteceu no último dia 26 de dezembro. Ele tem 90 anotações criminais, a maioria pelo mesma prática.Natural do Morro da Providência, no Centro do Rio, Patrick é velho conhecido da Polícia Civil por crimes praticados desde que tinha apenas 10 anos. Segundo o registro da corporação, ele foi apreendido pela primeira vez em flagrante por furto praticado no Centro, em 2013.O último crime registrado contra Patrick foi o furto à clínica odontológica em Copacabana, onde ele agiu ao lado de Gabriel Nascimento, de 22, que foi preso nesta quarta-feira (3). Os dois foram flagrados por câmera de segurança instalada dentro do estabelecimento de onde roubaram itens avaliados em R$ 100 mil.