Monitoramento das câmeras é feito por agentes direto de carro-comandoDivulgação

Publicado 04/01/2024 17:41 | Atualizado 04/01/2024 17:59

Rio - O sistema de câmeras de reconhecimento facial usado na virada de ano em Copacabana, que já resultou na prisão de três pessoas, será posto em funcionamento nos ensaios técnicos do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí, a partir deste sábado (6), de acordo com a Polícia Militar.



A tecnologia empregada pela PM para a identificação de pessoas procuradas é controlada diretamente de um veículo, chamado de carro-comando, que ficará estacionado no principal acesso do Sambódromo. É nesse carro que serão instaladas as câmeras de monitoramento.



Ao todo, são quatro equipamentos, um posicionado para cada lado, permitindo um ângulo de 360° de visão para os operadores. Além desse equipamento, a PM informou que também usará um drone com a mesma tecnologia de câmera de reconhecimento facial.



Os equipamentos darão suporte ao trabalho das equipes do 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia), responsáveis pelo patrulhamento da área, e que atuarão no evento. O efetivo receberá reforço durante o fim de semana.

Preso com ajuda das câmeras

O argentino Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, considerado foragido da Justiça desde 2022, foi preso, na tarde de terça-feira (2), após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial , em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Silvio foi condenado em 2020 por um furto a um supermercado em Botafogo, também na Zona Sul. Ele tinha cinco anotações criminais.

Além dele, outras três pessoas foram presas com auxílio das imagens das câmeras. Uma delas foi uma mulher que caminhava pelo calçadão de Copacabana, nesta quarta-feira (3), quando foi identificada pelo sistema. Ela acabou sendo liberta horas após a prisão, porque o mandado de prisão usado como justificativa para a prisão já havia sido revogado